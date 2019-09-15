شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: هزيمة الزمالك أمام بطل السنغال جرس انذار قبل مواجهة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق هجوما على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بعد المستوى السئ الذي ظهروا عليه خلال مباراة جينيراسيون سبورت التي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وأوضح أيمن يونس، في تصريحات تلفزيونية لقناة "on sport": "الزمالك لم يقدم المستوى المنتظر منه في مباراة اليوم وعلى اللاعبين والجهاز الفني أن يراجعوا أنفسهم قبل مباراة السوبر المحلي".

وأشار مصطفى يونس: "الأهداف التي جاءت، لا تدخل في فريق كبير بحجم الزمالك ومحمد عبد الغني أخطأ في الهدف الثاني بعد استلامه الكرة بطريقة خطائة مشددًا كان يجب على اللاعب أن يشتت الكرة".