أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 14 / 9 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 14 / 9 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يتعرض للخسارة أمام جينيراسيون 2 / 1 فى ذهاب دور الـ32 الإفريقى

الزمالك يتعرض للخسارة أمام جينيراسيون 2 / 1 فى ذهاب دور الـ32 الإفريقى

تعرض الزمالك للخسارة أمام جينيراسيون فوت السنغالى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

بيراميدز يُعقد موقفه فى الكونفدرالية ويتعادل مع بلوزداد ايجابياً انتهت أحداث مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين، فى المواجهة التى أقيمت بينهمتا مساء اليوم السبت على ملعب الدفاع الجوي والتي جاءت فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية، ليعقد موقفه فى البطولة قبل مباراة الإياب فى الجزائر، بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من أحمد الشناوي، عبد الله بكري، عمر جابر، علي جبر، إيريك تراوري، ابراهيم حسن، طارق طه، رجب بكار، نبيل دونجا، عبد الله السعيد وأحمد علي.

الأهلي يبدأ "زمن فايلر" بإسقاط كانو سبورت بثنائية في غينيا الاستوائية

بدأ فريق الأهلى "زمن" مدربه السويسرى الجديد رينيه فايلر بتحقيق فوز مهم ومُثير على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، بملعب الأخير في العاصمة مالابو في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

عماد متعب : جوزيه غير فكر الأندية المصرية فى اللعب خارج ملعبها Advertisements أكد عماد متعب مهاجم فريق الأهلى ومنتخب مصر السابق أن البرتغالى مانويل جوزيه، أثناء مهمة قيادة الأحمر فنيا غير فكر الأندية المصرية باللعب خارج الأرض على التعادل حيث وضع فكر خاص له بالا يلعب على التعادل ولكن على الفوز فقط ليصل لهدفه ويضغط المنافسين .

تدريبات بدنية للاعبى الأهلى المستبعدين من مواجهة كانو سبورت فى غينيا

حرص الجهاز الفني للأهلى بقيادة السويسري رينيه فايلر حرص على إجراء تدريبات بدنية للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الإستوائية ، جاء ذلك عقب إنتهاء مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الإستوائية والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد .