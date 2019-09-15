شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم السبت 14/ 9/ 2019 الخسارة من بطل السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم السبت الموافق 14/ 9/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، الخسارة من فريق جينيراسيون فوت السنغالى بنتيجة 2/1، وميتشو يكشف سر استبعاد أشرف بن شرقى.

الزمالك يتعرض للخسارة أمام جينيراسيون 2 / 1 فى ذهاب دور الـ32 الإفريقى

تعرض الزمالك للخسارة أمام جينيراسيون فوت السنغالى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

الزمالك يستقبل أول هدف فى عهد ميتشو بعد 372 دقيقة

استقبلت شباك فريق الزمالك، أول هدف منذ أن تولى الصربى مليتون سريدوفيتش "ميتشو" القيادة الفنية، بعد 372 دقيقة، وهو مجموع 4 مواجهات "90 دقيقة" بدون الوقت بدل الضائع، بالإضافة إلى 12 دقيقة فى مواجهة جينيراسيون فوت والتى سجل فيها هدف التقدم لبطل السنغال.

عماد متعب: أداء الزمالك أقل من المتوسط و المهاجم " ليمولي " خطير

كشف عماد متعب مهاجم فريق الأهلى و منتخب مصر السابق أن أداء لاعبى الزمالك اليوم أمام جينيراسيون السنغالى جاء أقل من المتوسط خلال أحداث اللقاء والتى أنتهت لصاحب أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف . Advertisements

ميتشو بعد الخسارة الإفريقية: لن نتنازل عن السوبر.. والزمالك فريق بطولة

أكد الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، أن فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، سجل هدفين فى مرمى الأبيض بسبب بعض الأخطاء الدفاعية التى ارتكبت خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد "لاديور" بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا، وانتهت بفوز الفريق السنغالى بنتيجة 2/1.

ميتشو يكشف سر استبعاد بن شرقى من مواجهة بطل السنغال

كشف الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، سر استبعاد المغربى أشرف بن شرقى من مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، بالمباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت على ستاد "لاديور" بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بفوز الفريق السنغالى بنتيجة 2/1.

اتحاد الكرة يستبعد حكام صربيا وسويسرا من إدارة مباراة السوبر

استبعدت لجنة الحكام باتحاد الكرة، حكام صربيا وسويسرا من إدارة مباريات السوبر بين الأهلى والزمالك الجمعة المقبل، بسبب وجود المدرب الصربى ميتشو فى الزمالك ، والسويسرى فايلر فى الأهلى.

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