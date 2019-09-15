عصام شلتوت يرصد: نتيجة كانو لا تهم الأهم الأداء.. كيف سيطر فايلر على النجوم الحمر؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ماذا فعل فايلر .. هل أستطاع فى أيام معدودات أن يغير شكل وأداء فريق الأهلي ؟!
هل المدير الفني ومساعديه يملكون عصي سحرية .. هل يمكن أن يغير أى كوتش أداء فريقه بهذه السرعة .. وهل يستمر ترموميتر الأداء فى الثبات أو الإرتفاع، أم أنها "شده الغربال" الجديد ؟!
هل .. وهل .. وهل .. طرحها جمهور الأهلي، خاصة وأن بداية فايلر دخل صندوق الاستفسار عن تاريخه، وبالتالي أحقيته بالتواجد، مديرا فنيا ومن ثم امتلاكه لمعمل أفكار وطرق لعب لخطته .. دفعت كثيرون للبقاء بالقرب من منطقة المتابعة والانتظار.
طريق فايلر مع النجوم الحمر إلى غينيا فى رحلة طويلة امتدت لـ 11 ساعة .. لم يكن يعرف قبلاً أن هناك طيران يحتاج لهذه الساعات وتحديدا داخل قارة واحدة.
بالنظر لكل تلك الأطروحات لم يكن هناك ما يبني عليه مع عمل الرجل وفريق مساعديه، وبذلهم للجهد إلا ما أعلنه حين قال : أبحث عن مران ترانزيت، ولو فى صالة مطار، أو نوع من الجلسات على مقاعد الطائرة تسمح لعضلات اللاعبين بعدم التأثر بمدة الرحلة .. بالإضافة لمطالبته بنظام غدائى واصطحاب طاهي – شيف – ليبدأ استعدادا ممنهج لمهمته.
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