شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: أداء الزمالك أقل من المتوسط و المهاجم " ليمولي " خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد متعب مهاجم فريق الأهلى و منتخب مصر السابق أن أداء لاعبى الزمالك اليوم أمام جينيراسيون السنغالى جاء أقل من المتوسط خلال أحداث اللقاء والتى أنتهت لصاحب أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف .

وأضاف عماد متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن الفريق جينيراسيون السنغالى أحرز هدفين وأهدر بعض الفرص أيضا خلال أحداث الشوط الأول وهذا الامر لم تتمكن لاعبى الزمالك من التعامل معه .

حذر عماد متعب فريق الزمالك من مهاجم فريق جينيراسيون سبورت مامي ليمولي الذي هز شباك الأبيض مرتين في لقاء اليوم، مشددا على أنه مهاجم مهاجم جيد للغاية ويمكنه التعامل في المواقف الصعبة ويصل للشباك بسهولة.

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تعرض الزمالك للخسارة أمام جينيراسيون فوت السنغالى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.