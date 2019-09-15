شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 14/9/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتي يعد أبرزها ..فوز الأهلى خارج ملعبه على كانو سبورت بطل غينيا بثنائية لصلاح محسن ووليد سليمان فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال افريقيا

الأهلي يبدأ "زمن فايلر" بإسقاط كانو سبورت بثنائية في غينيا الاستوائية

بدأ فريق الأهلى "زمن" مدربه السويسرى الجديد رينيه فايلر بتحقيق فوز مهم ومُثير على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، بملعب الأخير في العاصمة مالابو في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

لاعبو الأهلى يحتفلون بعيد ميلاد فايلر بعد الفوز على كانو سبورت

أحتفل لاعبو النادي الأهلى بعيد ميلاد مديرهم الفني السويسري رينيه فايلر اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر، وذلك بعد انتهاء مباراة كانو سبورت بفندق الإقامة.

فايلر : نتطلع لتحقيق أول بطولة فى الموسم فى الديربي أمام جماهيرنا

علق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على فوز فريقه فى مباراة كانو سبورت بطل غينيا وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر

هل يتعاقد الأهلى مع مهاجم قبل غلق باب القيد؟ .. سوبر كورة يُجيب

مداولات كثيرة داخل النادي الأهلى فى ملف التعاقد مع مهاجم جديد قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى ظل اتخاذ لجنة التخطيط فى وقت سابق قراراً بالتعاقد مع مهاجم أجنبي لتدعيم خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد.

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وحاول الأهلى تسويق واحد من اللاعبين الأجانب وبالأخص الثنائي وليد أزارو وجيرالدو إلا أن المحاولات باءت بالفشل لتفشل محاولات التعاقد مع لاعب أجنبي جديد على حساب أياً منهم، كما حاولت الإدارة الحمراء التعاقد مع مهاجم محلي وبالتحديد حسام حسن مهاجم سموحة، خاصة أن باب القيد المحلي لازال مفتوحاً حتى يوم 16 سبتمبر الجاري وبإمكان الأهلي ضم لاعب أو أكثر حيث يحق له استبدال خمسة لاعبين وفقاً للوائح اتحاد الكرة، إلا أن محاولات ضم حسام حسن فشلت أيضاً بسبب المغالاة المادية من جانب إدارة الفريق السكندري، وذلك على الرغم من وجود رغبة مُلحة من اللاعب فى الانتقال للقلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

الاهلي ترانزيت "مرتين" فى رحلة العودة للقاهرة بعد مواجهة كانو سبورت

تغادر بعثة الأهلي غينيا الاستوائية فى الحادية عشرة صباح غد، الأحد، بعد خوض مباراة كانو سبورت فى دورى أبطال أفريقيا، ويتخلل رحلة العودة إلى القاهرة التوقف مرتين "ترانزيت"، الأولى فى الكاميرون لمدة ساعة والثانية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمدة ساعتين.

الغائبون عن رحلة الأهلي فى غينيا يتدربون بالتتش

خاض لاعبو الأهلي الغائبون عن رحلة غينيا الاستوائية مرانهم اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائى التأهيل بالنادى.

وشارك فى المران كل من: رامى ربيعة وأحمد حمدى وعمار حمدى، كما أدى سعد سمير ومحمد محمود جلسة فى الجيم ثم استكملا برنامجهما التأهيلى فى التتش، والذى تضمن الجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات لتجهيزهما للعودة من جديد للمشاركة فى المران الجماعى.

الأهلي يعلن تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا ومستحقاته بقرار الإدارة منذ شهرين

أكد جهاز كرة القدم بالنادي أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا فى الداخل والخارج .

كما قرر ايضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه وتابع ان محمود الخطيب رئيس النادي حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه وأكد له على ان النادي لم ولن يتخلي عن ابنائه على مدار تاريخه وانه احد ابناء الاهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كافة الإتجاهات حتي يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد .