شكرا لقرائتكم خبر عن سون في دور البطل توتنهام تحقق فوز كبير على وولفرهاميتون والان مع التفاصيل

قال مدرب توتنهام موريسيو بوتشيتينو إن أداء فريقه "المذهل" في فوزه على كريستال بالاس يوم السبت هو "الخطوة الأولى" نحو إعادة اكتشاف اتساق الموسم الماضي.



وجاءت جميع أهداف توتنهام الأربعة قبل الفاصل الزمني ، مع سون الضوء الساطع في عرض الهجوم المتلألئ.

النصر - هو الأول لتوتنهام منذ نهاية الأسبوع الافتتاحي للموسم - يعيدهم إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الممتاز.

قال بوكتينو الشهر الماضي إن هذا كان أكثر الفرق غير المستقرة التي واجهها في النادي ، بعد صيف كان فيه كل من أمثال كريستيان إريكسن ، ويان فيرونجهن ، وتوبي ألدويروييلد مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بالتحركات في الخارج.

كان الفوز 4-0 أول مباراة لفريق سبيرز منذ إغلاق نافذة الانتقالات الأوروبية في 2 سبتمبر.

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وقال بوكتنيو "أظهر [أداء اليوم] عندما تركز وتركز وأنت في نفس الصفحة ، وتعمل على نفس الهدف ، والجودة موجودة".

"هذه هي الخطوة الأولى. نحن بحاجة إلى تحسين الكثير ، ونحن بحاجة إلى أن تكون متسقة.

"كان الشوط الأول بمثابة تعافي لجعل جماهيرنا تشعر بالفخر بنا".

استفاد المهاجم الكوري الجنوبي سون من تسديدة دفاعية من عودة مدافعه بالاس مامادو ساخو لإحراز تقدم في المقدمة مبكرا قبل أن يسدد الظهير الأيسر باتريك فان آنهولت في توجيه كرة عرضية من الظهير الأيمن سيرج أوريير إلى مرماه.

تواصل سون بشكل جميل مع تقاطع اوريرآخر لجعله 3-0 ، وأنهى إريك لاميلا خطوة أخرى متدفقة تضم سون و هاري كين لإكمال التسجيل.