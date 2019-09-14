شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

سجل مهاجم برشلونة ، آنسو فاتي ، البالغ من العمر 16 عامًا ، أول بداية له على الإطلاق في الدقيقة الثانية من المباراة ، في الوقت الذي تخطى فيه بطل الدوري الإسباني فريق فالنسيا.



اقتحم المراهق كرة دي يونج المربعة ليسجل المباراة الافتتاحية بضربة قوية في كامب نو.

ثم عاد فاتي لصالحه بعد خمس دقائق عندما خفض الكرة لدي جونغ لمضاعفة تقدم المضيف.

ورد كيفن جاميرو لكن جيرارد بيكيه ولويس سواريز حققوا النصر قبل عزاء ماكسي جوميز المتأخر.

نو كامب المؤمنين الدافئ لفاتي أصبح خريج أكاديمية برشلونة أصغر هداف في الدوري الأسباني الشهر الماضي عندما فتح حسابه في غضون ست دقائق من الخروج من مقاعد البدلاء في تعادل الأبطال 2-2 مع أوساسونا.

وفاتي ، الذي انضم إلى أكاديمية "لا ماسيا" للنادي عام 2012 بعد انتقاله إلى إسبانيا من مسقط رأس غينيا بيساو في سن السادسة ، تم تكريمه بمركز أساسي ضد فالنسيا بعد أدائه في بامبلونا.

بعد أن أصبح أصغر لاعب يلعب في برشلونة منذ عام 1941 ، عندما شارك في الفوز على ريال بيتيسفي 25 أغسطس ، لم يكن المهاجم المثير يرغب في تحقيق أفضل أداء كامل.

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بعد أن شاهد اللاعب المتألق ليونيل ميسي اللاعب المصاب بمنتهى السعادة من المدرجات ، وبالكاد يبلغ من العمر دقيقة واحدة ، تمكن فاتي من الهرب إلى الكمال ليلتقي بتمريرة دي يونج وتغلب على حارس مرمى برشلونة السابق جاسبر سيليسين بإنهاء واضح.

ثم عكس الزوج الأدوار حيث أظهر فاتي بعض الأعمال الدقيقة قبل الخط الجانبي قبل أن يقطع الكرة عبر المرمى ليحطمها الهولندي في سقف الشبكة.

أظهر الشاب بعض اللمسات البارعة التي كذبت سنواته ، وأطلق النار على نطاق واسع بفارق ضئيل في مناسبتين ، ولكن كانت هناك أيضًا علامات على قلة خبرته حيث تم تجريده من المحاولة لتخطي المدافعين الثلاثة عن فالنسيا داخل شباكه.

انتصر الزائرون بوضوح بعد فوزهم بالكرة من فاتي ، وعلى الرغم من عدم وجود أي شيء من هذه الخطوة بالذات ، إلا أنهم سحبوا لحظات متأخرة في وقت لاحق من خلال جيرنيرو بعد أن ألغى حكم مساعد الفيديو قرار التسلل الخاص بالمسؤول.

استعاد الظهير الوسط بيكيه ميزة برشلونة في مرماه عندما كان في متناول اليد لتحويل الكرة السائبة من مسافة قريبة قبل استبدال فاتي لويز سواريز بحفاوة بالغة قبل علامة الساعة مباشرة.

افتتح سواريز حسابه بعد ثوانٍ فقط من الدخول في المعركة بإضراب عنيف بالقدم اليمنى ، قبل أن يضيف حسابه الثاني من خلال قيادة منخفضة في آخر 10 دقائق.

ثم استبدل البديل جوميز كرة عرضية منخفضة لدنيس شيريش لتأمين العزاء المتأخر للزائرين ، الذين ظلوا في المركز الثاني عشر على الطاولة ، بينما انتصر برشلونة على المركز الرابع.