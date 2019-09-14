الان تتابع الوحدة يقهر الأهلي بثنائية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى أهلي جدة هزيمة أمام نظيره الوحدة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “الجوهرة المشعة” ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. وبذلك ارتفع رصيد الوحدة إلى 3 نقاط في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 4 نقاط في المركز السابع.

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