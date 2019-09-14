شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حقائق في خسارة الزمالك أمام جينيراسيون.. «تعثر رابع على التوالي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقاء الذهاب بدور الـ32 لرابطة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019-2020، بهدفين مقابل هدف على يد مضيفه جينيراسيون فوت السنغالي، في المباراة التي جمعت الطرفين، مساء اليوم السبت.

الزمالك بات مطالباً بالفوز في لقاء العودة بالقاهرة بهدف نظيف على أقل تقدير من أجل بلوغ مرحلة المجموعات، في حين أن التعادل يصب في مصلحة بطل السنغال.

نستعرض في السطور التالية حقائق رقمية عن خسارة الزمالك أمام جينيراسيون فوت.

خسارة رابعة على التوالي في دور الـ32

الزمالك يخسر مباراته الخارجية في دور الـ32 بالمسابقات القارية في آخر 4 مشاركات على التوالي، فخسر الفريق أمام إينوجو رينجرز بنتيجة 2/1 في دوري الأبطال 2017، وبنفس النتيجة أمام ولايتا ديتشا الإثيوبي بالكونفيدرالية 2018، وخسارة متأخرة بهدفين أمام القطن التشادي بالكونفيدرالية 2018-2019، قبل الخسارة أمام بطل السنغال الليلة.

Advertisements

كسر الشباك النظيفة في عهد ميتشو وأول خسارة

تلقى الزمالك أول خسارة له في ولاية مديره الفني الصربي ميتشو، بعدما نجح مدربه الجديد في قيادته لـ4 انتصارات متتالية سابقة منذ توليه المهمة، كما شهد لقاء الليلة اهتزاز شباك الفريق للمرة الأولى في عهد الصربي، بعدما فاز الفارس الأبيض على ديكاداها 6/0 وعلى كل من الاتحاد والمقاصة بهدف نظيف، وفي مواجهة بيراميدز بثلاثية نظيفة.

مصطفى محمد يسجل هدفه الخامس

مصطفى محمد اعتلى صدارة هدافي الزمالك في دوري أبطال أفريقيا بتسجيل هدفه الرابع مع الفريق بالنسخة الجارية من المسابقة بعدما سجل 3 أهداف في مباراتي الذهاب والعودة للدور التمهيدي بشباك ديكاداها، كما يحمل هدف اليوم الرقم 5 للاعب منذ عودته من الإعارة لصفوف القلعة البيضاء، فسجل أيضاً هدف تأهل فريقه لنهائي الكأس في مرمى الاتحاد السكندري.

استمرار عٌقدة السنغال

استمرت عُقدة الأراضي السنغالية للأندية المصرية خلال تاريخ مشاركاتها القارية، فبعدما عجزت أندية مصر عن تحقيق أي انتصار في السنغال في 4 مناسبات سابقة، كرر الزمالك الفشل في المباراة الخامسة، ونال رابع هزيمة مصرية على الأراضي السنغالية، مقابل تعادل وحيد وقع في مواجهة الأهلي وجان دارك في عام 2000.

أول هدف أفريقي خارج الديار في آخر 5 مباريات

نجح الزمالك في التسجيل وهز الشباك للمرة الأولى على مستوى المباريات الخارجية له بالمنافسات الأفريقية منذ هدف المغربي حميد أحداد في شباك بتروأتلتيكو بمرحلة المجموعات للكونفيدرالية في النسخة الماضية، والأول للفريق الأبيض خلال آخر 5 مباريات أفريقية خارج مصر.