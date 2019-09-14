شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحفز لاعبيه بالمكافآت للفوز بـ «السوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رصدت إدارة الكرة بالنادى الأهلى مكافأة خاصة، بخلاف ما تنص عليه اللائحة للاعبى الفريق الكروى الأول، لتحفيزهم على تحقيق الفوز بالسوبر، فضلاً عن صرف أى مستحقات للاعبين لدى النادى، قبل المواجهة الحاسمة، التى يسعى الأهلى خلالها لمصالحة جماهيره الغاضبة، بعد الخروج المبكر من الكأس.

من ناحية أخرى طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، خوض معسكر فى الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الزمالك فى بطولة السوبر المحلى، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يرغب المدير الفنى فى فرض حالة من التركيز على اللاعبين والابتعاد عن أى أمور محيطه بهم، وتحدث المدير الفنى مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، حول هذا الأمور، وأكد له أنه يريد أن يصل باللاعبين لأعلى فورمه فنية وبدنية قبل مواجهة الزمالك.

Advertisements

ومن المنتظر أن يخوض الفريق معسكرًا فى الإسكندرية يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل على أقصى تقدير، على أن يتم حسم الأمر عقب عودة البعثة من غنينا الاستوائية، حيث من المقرر أن تغادر البعثة مابولا عاصمة غينيا فى الحادية عشرة ظهر اليوم «الأحد» على أن يتخلل رحلة العودة إلى القاهرة ترانزيت مرتين الأولى ستكون فى الكاميرون لمدة ساعة والثانية فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمدة ساعتين، على أن تصل البعثة إلى القاهرة فى الساعات الأولى من فجر غد الاثنين فى رحلة وصلت مدتها إلى 14 ساعة، وقرر الجهاز الفنى منح اللاعبين راحة غدا، للتعافى من حالة الإجهاد التى انتابتهم بسبب طول رحلة العودة من غينيا الاستوائية، وكذلك طلب فايلر من مدرب الأحمال تجهيز برنامج بدنى يتناسب مع حالة اللاعبين البدنية لاسيما أن المدير الفنى أبدى اندهاشه من طول رحلة السفر مؤكدا أنه لم يعتد هذا الأمر منذ أن سلك مجال التدريب.

جاء ذلك فى الوقت الذى حرص فيه الجهاز الفنى على خوض وحدة تدريبية للاعبى الفريق الذين لم يشاركوا فى مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية والتى أقيمت مساء أمس «السبت» على ملعب مالابو الذى احتضن المباراة فى ذهاب دور الـ٣٢ من دورى أبطال إفريقيا فى حضور أكثر من 30 ألف متفرج، حيث خاض اللاعبون مرانهم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة الخاص ببعثة الأهلى. يأتى هذا فى الوقت الذى يخضع فيه وليد أزارو، مهاجم الفريق، لاختبار طبى، خلال الساعات القليلة المقبلة، لتحديد موقفه من المشاركة أمام الزمالك، وذلك بعدما استبعده الجهاز الفنى من مواجهة كانو سبورت بسبب الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب المغرب، وهى عبارة عن جزع فى الركبة، حيث فضل الجهاز الفنى استبعاد اللاعب من المواجهة الإفريقية، حتى لا تتفاقم الإصابة، لاسيما أن الجهاز الفنى يريد تجهيزه بشكل أفضل حتى يتمكن من اللحاق بمواجهة كأس السوبر المهمة، والوضع نفسه لمحمد الشناوى، حارس المرمى، الذى شهد حالة من الإجهاد، خلال الساعات الماضية، وسيخضع لفحص طبى، ولكن وفقًا لتأكيدات الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، فإن اللاعب سيكون جاهزًا لمواجهة الزمالك الجمعة المقبل.

فيما ينهى مؤمن زكريا، لاعب الفريق، الإجراءات النهائية الخاصة بسفره إلى ألمانيا يوم الجمعة المقبل، لاستكمال علاجه وتجهيزه بالشكل الأمثل حتى يصبح جاهزًا خلال فترة الانتقالات الشتوية.