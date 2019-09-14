شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لـ«الأحمر» فى السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طوى الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بقيادة الصربى «ميتشو» صفحة مباراة جينيراسيون بطل السنغال فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا، التى أقيمت مساء السبت فى ملعب لاديور بالسنغال، والجريدة ماثلة للطبع، وقرر استئناف التدريبات مباشرة فى داكار استعدادا لمواجهة الأهلى فى السوبر المحلى الذى تقرر إقامته رسميا فى استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وقرر «ميتشو» خوض الفريق مرانا اليوم، الأحد، على أحد الملاعب الفرعية «جامبر» بجوار فندق رايسون مقر إقامة البعثة فى السنغال، ومن المقرر أن يؤدى البدلاء والمستبعدون من مباراة الأمس مرانا كاملا على أن يكتفى الأساسيون الذين خاضوا المباراة بتدريبات استشفائية.

وأكد المدير الفنى أن الفريق لا يمتلك رفاهية الوقت، وضغط المباريات واللعب أمام الأهلى على بطولة السوبر بعد 5 أيام أجبرنا على وضع برنامج إعداد خاص للمباراة، خصوصا أن الفريق لديه رحلة سفر شاقة أكثر من 17 ساعة حتى العودة إلى القاهرة.

وتبدأ بعثة الأبيض رحلة العودة إلى القاهرة اليوم، الأحد، لتصل مساء الإثنين، حيث تغادر البعثة الفندق فى الحادية عشرة مساء على أن تستقل طائرة الخطوط المغربية من الثانية فجرا إلى أديس أبابا يعقبه ترانزيت بعض الساعات ثم تستقل طائرة أخرى إلى القاهرة لتصل فى تمام السادسة مساء الإثنين.

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ويحصل الفريق على راحة يوم الوصول على أن يستأنف تدريباته فى اليوم التالى للوصول لاستكمال برنامج الإعداد الخاص بمباراة السوبر المحلى أمام الأهلى.

فى سياق متصل، طالب «ميتشو»، المدير الفنى، الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى، بتقرير مفصل عن مصطفى فتحى بعد تماثله للشفاء تماما وانتهائه من برنامجه التأهيلى والعلاجى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن «ميتشو» يعتزم تجهيز مفاجأة لجمهور الأبيض فى مباراة الأهلى بالدفع بمصطفى فتحى وفقاً لرؤيته الفنية وحاجة الفريق لجهوده فى ضوء جاهزيته وما سيسفر عنه التشكيل.

فى سياق متصل، يتسلم المدير الفنى تقريرا عن اللاعبين المتواجدين فى القاهرة الذين خاضوا تدريبات وبرامج خاصة تحت إشراف عمرو المطراوى الذى قاد تدريبات وتأهيل المستبعدين من رحلة السنغال، وعلى رأسهم إمام عاشور ومحمد أوناجم وشيكابالا.

من جهة ثانية، تبنى مرتضى منصور، رئيس النادى، مبادرة للتكفل بعلاج مؤمن زكريا، لاعب الزمالك والأهلى السابق، وأعلن استعداده تحمل كافة مصاريف علاج اللاعب الذى سبق أن مثل نادى الزمالك وساهم فى الفوز فى بطولات معه مؤخرا.

فى شأن آخر، أعلن رئيس القلعة البيضاء أنه يكثف من جهوده واتصالاته مع الجهات الأمنية ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ووزير الداخلية، واللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة من أجل إقناعهم بزيادة عدد الجماهير فى مباراة السوبر إلى 20 ألف مشجع بدلا من 10 آلاف التى أعلن عنها مسؤولو اتحاد الكرة.