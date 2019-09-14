شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يطلب 6 آلاف تذكرة لمباراة العربى الكويتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعادل الفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى مع فريق الرجاء أحد أندية مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى بهدفين لكل فريق، فى إطار استعدادات زعيم الثغر لمنافسات الدورى التى تستهل بمواجهة الزمالك ومنافسات البطولة العربية، حيث يلتقى فريق العربى الكويتى فى لقاء العودة بالإسكندرية وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الاتحاد بهدف مقابل لاشىء بالعاصمة الكويتية.

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فيما خاطبت إدارة النادى الجهات الأمنية بالإسكندرية بالسماح بدخول 6 آلاف متفرج لمشاهدة مباراته مع العربى الكويتى والمحدد لها 27 سبتمبر الجارى.

من جانبه، نفى الدكتور شريف سعد مدير عام استاد الإسكندرية الشائعات التى ترددت حول وصول أى خطابات بنقل المباراة من استاد الإسكندرية.

وفى إطار منافسات بطولة الحريرى لكرة السلة والتى يخوضها نادى الاتحاد بصيدا اللبنانية، نجح فريق الاتحاد فى تحقيق الفوز الثانى له على التوالى على حساب المجمع البترولى الجزائرى بنتيجة 90/75.