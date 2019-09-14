شكرا لقرائتكم خبر عن حامل لقب «تشامبيونشيب» يُسقط حامل لقب «البريميرليج» في كبرى مفاجآت الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق نورويتش سيتي كبرى مفاجآت الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليج» عندما تغلب على مانشستر سيتي بنتيجة 3-2 في ختام مباريات السبت للجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى نورويتش سيتي الشوط الأول من المباراة متفوقًا بهدفين مقابل هدف، بعد أن تقدم أصحاب الأرض بهدفين في أول نصف ساعة من المباراة بواسطة ماكلين وكانتويل، لتهتز شباك مانشستر سيتي بهدفين في أول نصف ساعة من مباراة في البريميرليج للمرة الأولى منذ مباراة الفريق ضد ليستر سيتي في ختام عام 2016.

وتفوق مانشستر سيتي كالعادة في حيازة الكرة مع وصول نسبة استحواذ الفريق على الكرة إلى 69%، لكن كلا الفريقين تساوى في عدد الفرص المصنوعة (4 لكل فريق) مع محاولة مانشستر سيتي للتسديد في 7 مناسبات مقابل 4 لنوريتش سيتي، لكن كلا الفريقين تساويا في عدد محاولات التسديد الناجحة على مرمى الآخر (2 لكل فريق).

وجاء الهدف الأول في شباك مان سيتي نتيجة ضربة ركنية ليتلقى مانشستر سيتي 8 أهداف من بين آخر 9 أهداف عن طريق الضربات الثابتة، 4 منها من الضربات الركنية.

وجاء هدف سيرجيو أجويرو في نهاية الشوط الأول ليصبح المهاجم الأرجنتيني هو أول لاعب في تاريخ النادي يسجل في جميع المباريات الـ5 الأولى للفريق خلال موسم في عهد البريميرليج، ويكون ثالث لاعب يتمكن من تحقيق ذلك في عهد المسابقة خلف خوسيه أنطونيو رييس مع آرسنال في موسم 2004/2005، وواين روني مع مانشستر يونايتد في موسم 2011/2012.

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وسجل أجويرو هدفه السابع في البريميرليج هذا الموسم، من 7 تسديدات ناجحة له على مرمى المنافس بنسبة نجاح 100% في تحويل تسديداته على المرمى إلى أهداف.

وحافظ مانشستر سيتي على نفس نسبة الحيازة على الكرة في الشوط الثاني (69%) لكن حامل لقب البريميرليج أهدى الفريق الصاعد حديثًا للمسابقة كرة الهدف الثالث بعد خطأ فادح من المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي استغله الفنلندي تيمو بوكي بعد 5 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، ليسجل سادس أهدافه هذا الموسم في البريميرليج.

وأصبح بوكي هو سادس لاعب في عهد البريميرليج يسجل 6 أهداف في أول 5 مباريات له في المسابقة بعد مايك كوين، كلينسمان، رافانيلي، سيرخيو أجويرو ودييجو كوستا.

واشترك بوكي في تسجيل 8 أهداف في أول 6 مباريات له في المسابقة (سجل 6 وصنع 2)، وهو سجل لم يحقق أفضل منه سوى سيرخيو أجويرو الذي كان اشترك في تسجيل 9 أهداف بعد أول 6 مباريات له في البريميرليج.

وصنع لاعبو مان سيتي 12 فرصة تهديفية في الشوط الثاني (3 أضعاف فرصهم في الشوط الأول)، لكنهم لم يتمكنوا من تسجيل سوى هدف وحيد بواسطة لاعب الوسط الإسباني رودري، قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

وحاول لاعبو مانشستر سيتي التسديد في 18 محاولة في الشوط الثاني، وهو العدد الذي يمثل 6 أضعاف محاولات تسديد نوريتش (3)، وسدد الضيوف 6 تسديدات على مرمى الحارس تيم كرول مقابل تسديدة يتيمة لأصحاب الأرض في الشوط الثاني على مرمى الحارس إيدرسون، لكن كلا الفريقين سجل نفس العدد من الأهداف (1 لكل فريق) ليفشل مانشستر سيتي في ترجمة هيمنته وخطورته ويسقط أمام بطل التشامبيونشيب في الموسم الماضي.

وحقق نوريتش سيتي الفوز على حامل لقب البريميرليج للمرة الأولى منذ 25 عامًا، في حين خسر مانشستر سيتي أمام فريق صاعد حديثًا للمرة الأولى منذ الخسارة ضد بيرنلي في مارس 2015، بعد 25 مباراة متتالية من هذا الوقت وقبل اليوم، حقق خلالها الفريق 20 فوزًا و5 تعادلات.