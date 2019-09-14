شكرا لقرائتكم خبر عن «ميتشو»: لن نتنازل عن الفوز بالسوبر والتأهل للمجموعات.. وهذا سبب غياب بن شرقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن أن نادي جينيراسيون فوت السنغالي فريق قوي ولديه مدير فني جيد وكان يمتلك اليوم عاملي الأرض والجمهور أمام الزمالك، موضحا أنه من غير المقبول طبعا أن يخسر الزمالك حيث كان الفريق يلعب على المكسب.
وأضاف ميتشو أن لاعبي الزمالك أدوا ما عليهم ولكن الخطأين كانا سببا في الهدفين ولاشك أننا ستتعلم من الأخطاء وسنقوم بإصلاحها وعلينا أن نفكر في المرحلة المقبلة لأنه لا بديل عن الفوز في اللقاءين القادمين سواء أمام الأهلي في السوبر المصري أو بطل السنغال في لقاء العودة بدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا للتأهل لدور المجموعات.
وعن سبب عدم مشاركة المغربي أشرف بن شرقي، أوضح ميتشو أن ذلك بسبب إصابته بمغص معوي صباح اليوم، بينما محمد عنتر شارك بدلا منه وقدم أفضل ما عنده وتغييره كان لسبب تكتيكي وكذلك نزول المغربي خالد بوطيب ومصطفى محمد للسبب ذاته، وقدم عبدالله جمعه أداءً جيدًا في الجبهة اليمنى.
واختتم ميتشو قائلا: «الزمالك فريق بطولات ولاعبوه يمتلكون شخصية القيادة داخل الملعب وأثق فيهم تماما».
كانت هذه تفاصيل خبر «ميتشو»: لن نتنازل عن الفوز بالسوبر والتأهل للمجموعات.. وهذا سبب غياب بن شرقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.