شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعادل مع شباب بلوزداد الجزائري 1-1 ويصعّب موقفه في الكونفيدرالية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعادل فريق بيراميدز مع ضيفه شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على استاد «الدفاع الجوي»، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

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تقدم شباب بلوزداد بهدف في الدقيقة 65 عن طريق لاعبه أمير سعيود، قبل أن يتعادل محمد فاروق لبيراميدز في الدقيقة 75.

بهذا التعادل أصبح موقف بيراميدز صعبا للغاية في التأهل للدور التالي، حيث سيحتاج لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة 2-2 أو أكثر، على شباب بلوزداد في لقاء الإياب الذي سيقام في الجزائر بعد أسبوعين.