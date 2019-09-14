شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر أمام جينيراسيون السنغالي 1-2 (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر فريق الزمالك أمام مضيفه جينيراسيون فوت السنغالي بنتيجة 1-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

تقدم الفريق السنغالي بهدفين متتاليين عن طريق اللاعب ذاته مامي ليمامولاي في الدقيقتين 12 و68، ثم قلص البديل مصطفى محمد الفارق بتسجيله هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 73.

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي وحمدي النقاز في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد عنتر وعبدالله جمعة ويوسف إبراهيم «أوباما» في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

وبادر الزمالك بالهجوم وحصل على ركنية من جهة اليمين لعبها النقاز لكنها مرت دون خطورة بعدها تمريرات في وسط الملعب من جانب الفريقين دون خطورة على المرمى.

ومبكرا وعلى عكس سير المباراة استغل لاعب الفريق السنغالي خطأ في التمركز واستقبل الكرة على حدود المنطقة وتوغل بها داخل دفاعات الزمالك ليودعها الشباك لحظة خروج أبوجبل معلنا تقدم جينراسيون بهدف دون رد في الدقيقة 11 من عمر المباراة .

ويحاول الزمالك فتح جبهة بدفاعات الفريق السنغالي من جانبي الملعب وبالاختراق من العمق وحاول ساسي تسديد الكرة من خارج المنطقة لكنها مرت خارج المرمى .

ويعود من جديد ويسدد ساسي ركلة حرة تخرج أعلى مرمى جينيراسون إلى خارج الملعب تصبح ضربة مرمى لأصحاب الأرض في الدقيقة 20 من عمر المباراة .

ويمر حمدي النقاز من جهة اليمين ويمررها عرضية داخل المنطقة يشتتها الدفاع السنغالي في الدقيقة 28 بعدها يشهر الحكم البطاقة الصفراء لطارق حامد بعد تدخل مع المنافس.

وتستمر محاولات الزمالك لتدارك النتيجة ويحاول عنتر ويحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة لم تشكل خطورة بعدها هجمة للزمالك يحتسبها الحكم تسللا على محمود علاء .

واستمر اللعب منحصرا بوسط الملعب دون خطورة ثم يحصل الزمالك على ركلة حرة من منتصف الملعب يرسلها ساسي داخل منطقة الجزاء ولكن شتتها الحارس في الدقيقة 40 من عمر المباراة .

وتمر الدقائق الأخيرة دون خطورة ليحتسب الحكم دقيقتين وقتا بدلا من الضائع يضيعها الفريق السنغالي وحارس مرماه الذي سقط مدعيا الإصابة لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

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ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو بالمهاجم المغربي خالد بوطيب بدلا من محمد عنتر لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في المباراة.

وحاول أصحاب الأرض إيقاف الزمالك من نصف الملعب واستنزاف الوقت مبكرا سواء بالتمرير أو بتوالي سقوط اللاعبين بداعي تلقي العلاج .

وانحصر اللعب بوسط الملعب ودفع الجهاز الفني بثاني تغييراته بنزول مصطفى محمد بدلا من عمر السعيد في الدقيقة 60 من عمر المباراة في تغيير هجومي جديد على أمل تعديل النتيجة .

ويحصل الفريق على ركنية يمررها ساسي ويحاول عليها محمود علاء برأسية لكن الحارس يشتت الكرة بعيدا عن منطقة الخطورة .

ورغم محاولات الزمالك إلا أن الفريق السنغالي يباغت بالهدف الثاني في الدقيقة 69 عن طريق اللاعب ليما بعد خطأ من وسط الزمالك في إرجاع الكرة ليقطع الكرة المهاجم السنغالي وينفرد بمرمى أبوجبل ويودعها لوب من فوق حارس الزمالك داخل الشباك معلنا تقدم الفريق بهدفين دون رد.

ويكثف الزمالك من هجماته عن طريق بوطيب ومصطفى محمد وأوباما لكن التمركز الدفاعي يحول دون خطورة على المرمى السنغالي .

وينجح الزمالك في ترجمة هجماته للهدف الأول بتوقيع مصطفى محمد مع حلول الدقيقة 74، بعد ركنية لعبها أوباما من الجهة اليسرى حولها مصطفى محمد برأسية في شباك الفريق السنغالي ليعلن تقدم أصحاب الأرض بهدفين لهدف .

ويدفع الجهاز الفني بأحمد سيد «زيزو» بدلا من عبدالله جمعة على أمل تدارك النتيجة وتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 75 من عمر المباراة .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة يرسلها أحمد زيزو عرضية لم تجد متابعة هجومية من لاعبي الفريق لتخرج على يمين مرمى جينيراسيون فوت إلى خارج الملعب .

وكاد مصطفى محمد أن يسجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من اللقاء بتسديدة قوية من على حدود الجزاء ارتطمت بالعارضة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع جينيراسيون فوت السنغالي مرة أخرى بعد أسبوعين في مصر، في إطار لقاء الإياب، حيث يحتاج الزمالك لتحقيق الفوز بهدف نظيف لضمان التأهل لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.