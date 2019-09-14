شكرا لقرائتكم خبر عن طرد «النني» في أول مشاركة مع بيشكتاش التركي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تعرّض الدولي المصري محمد النني للطرد خلال المباراة التي تجمع فريقه، بيشكتاش، مع غازي عنتاب، في إطار مباريات الدوري التركي الممتاز.
وجاءت مشاركة النني للمرة الأولى بشكل رسمي بعد انتقاله من صفوف أرسنال معارًا إلى بيشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وجاء طرد النني في الدقيقة 76 من زمن اللقاء، بعدما تعرض للاعتداء من جانب كايودي، قبل أن يرد المصري باعتداء آخر، ليتعرض الثنائي للطرد.
وكان الكرواتي فيدا مدافع بيشكتاش قد تعرض للطرد في الدقيقة السابعة من اللقاء، لتصبح حصيلة البطاقات الحمراء ثلاثًا خلال المواجهة.
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