شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أيمن أشرف أمام كانو سبورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن إصابة أيمن أشرف، مدافع الفريق، والتي تعرض لها اليوم في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مجرد إجهاد في العضلة الخلفية.

وكان أيمن أشرف غادر الملعب في الدقيقة 82 بعد سقوطه على أرض الملعب وحل ياسر إبراهيم بدلا منه، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

واختتم طبيب الأهلي حديثه للموقع الرسمي للنادي، بالتأكيد على أن اللاعب سيخضع لأشعة لمعرفة حجم الإصابة وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.