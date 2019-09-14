شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حقائق في انتصار الأهلي على كانو سبورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتصار ثمين حققه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خارج ملعبه على حساب كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جري مساء اليوم السبت، بذهاب دور الـ32 لرابطة دوري أبطال أفريقيا 2019-2020.

ووضع الأهلي قدماً في مرحلة المجموعات حيث يكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدف بأقصى تقدير في لقاء القاهرة بالإياب، من أجل التأهل.

نرصد في التقرير التالي 7 حقائق في انتصار الأهلي على حساب بطل غينيا الاستوائية.

أول شباك نظيفة خارج مصر في آخر 8 مباريات

الأهلي حقق أول «كلين شيت» له في المباريات الخارجية التي تُلعب خارج مصر خلال مشواره القاري منذ تعادله سلباً أمام حوريا الغيني في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال نسخة 2018، حيث مُنيت بعدها شباك الفريق في جميع المواجهات الخارجية أمام كل من وفاق سطيف والترجي وجيما وشباب الساورة وسيمبا وفيتا وصن داونز.

فايلر يسير على خطى رباعي الأهلي

السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلي بات خامس مدرب أجنبي يستهل مشواره مع الفريق الأحمر قارياً بالانتصار، فسبقه جوزيه بالفوز على بتروأتلتيكو، وجاريدو في الانتصار على سيوي سبورت الإيفواري، وكارتيرون على حساب تاونشيب البوتسواني ولاسارتي في مواجهة الأهلي وفيتا كلوب.

أول انتصار خارجي منذ مواجهة الترجي

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الأهلي استطاع تحقيق أول انتصار خارجي له على المستوى الأفريقي منذ فوزه على الترجي التونسي بملعب رادس بهدف دون رد، بالجولة الخامسة لمرحلة المجموعات من دوري الأبطال نسخة 2018، وبالتحديد منذ أغسطس من العام المنصرم.

صلاح محسن يسجل ثالث أهدافه الأفريقية

سجل صلاح محسن هدفه الثالث مع الأهلي على المستوى الأفريقي منذ انضمامه لصفوف الفريق في يناير من عام 2018، حيث أحرز في شباك كل من كامبالا سيتي الأوغندي وحوريا الغيني خلال مشوار المارد الأحمر بدوري الأبطال 2018 قبل أن يسجل الثالث في مباراة الليلة بشباك بطل غينيا الاستوائية.

17 هدفاً أفريقياً لوليد سليمان

سجل وليد سليمان الهدف رقم 17 له مع الأهلي على مستوى المشاركات في البطولات الأفريقية بواقع 14 منها بدوري الأبطال و3 بالكونفيدرالية، حيث يعتلي محمود الخطيب قائمة هدافي الفريق الأحمر قارياً بـ37 هدفاً.

فوز ثامن خارج الديار بدور الـ32

الأهلي يحقق الفوز الثامن له خارج ملعبه على مدار تاريخ مشاركاته بدور الـ32 لرابطة دوري أبطال أفريقيا، فسبق أن حقق 7 انتصارات خارجية في هذا الدور على حساب كل من الاتحاد الليبي 90، وماجي التنزاني 99، وتوسكر الكيني «مرتين 2006 و2013»، ويانج أفريكانز التنزاني 2009، الجيش الرواندي 2015 ومونانا الجابوني 2018.

أرقام المشاركة بالنسخة الجارية

الأهلي حقق انتصاره الثالث على التوالي خلال 3 مباريات خاضها بالنسخة الجارية بدوري الأبطال وسجل 15 هدفاً خلالها، دون اهتزاز شباكه في أي مواجهة.