هل يرحل نجم توتنهام إلى ريال مدريد ؟

السبت 14 سبتمبر 2019

توتنهام

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الدنماركي كريستيان إريكسين نجم وسط توتنهام الإنجليزي اليترقب موقف ريال مدريد الإسباني النهائي بشأن ضمه قبل حسم مصيره. وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن محاولات مسئولي توتنهام من أجل الحصول على توقيع النجم الدنماركي وتجديد عقده الذي سينتهي في نهاية الموسم الجاري.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي توتنهام يخشون الفشل في إقناع إريكسين بتجديد عقده مما يعني رحيل النجم الدنماركي في نهاية الموسم الحالي لأي نادٍ مجانا.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إريكسين لم يرد على مسئولي ناديه بشكل نهائي بشأن تجديد عقده بسبب انتظاره اتصالا أخيرا من إدارة الملكي على أمل الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إريكسين ارتبط بالانتقال إلى الميرينجي طوال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة ولكن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد وقف حائلا دون إتمام الصفقة لرغبته في ضم مواطنه الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الغموض يحوم حول مستقبل إريكسين حتى الآن، حيث صرح مدربه ماوريسيو بوكيتينو في أكثر من مناسبة عدم معرفته بمصير اللاعب في نهاية الموسم.

وكان الدنماركي كريستيان إريكسين قريبًا من الإنضمام إلى ريال مدريد طوال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة وأكدت الكثير من التقارير اقتراب انتقاله من الميرينجي وعدم رغبته في تجديد عقده مع توتنهام والذي ينتهي نهاية الموسم الجاري.