الأمريكية باتريشتا تنضم لصفوف سلة سيدات سموحة ..صور...

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جدة - عمرو شويل أنهى مجلس إدارة نادى سموحه برئاسة المهندس محمد فرج عامر إجراءات التعاقد مع لاعبة كرة السلة المحترفة الامريكية باتريشيا برايت. ووقعت باتريشتا القادمة رحلة احتراف أوربية ختمتها بالدور التركى على عقود إنضمامها لمدة عام واحد، وذلك فى إطار دعم فريق السيدات خلال الموسم المقبل.

الأمريكية اتريشتا تنضم لصفوف سلة سيدات سموحه



الأمريكية اتريشتا تنضم لصفوف سلة سيدات سموحه

الأمريكية اتريشتا تنضم لصفوف سلة سيدات سموحه

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