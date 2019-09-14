شكرا لقرائتكم تعرف على سر استبعاد الحكام الصرب والسويسريين من إدارة السوبر المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعدت لجنة الحكام باتحاد الكرة، حكام صربيا وسويسرا من إدارة مباريات السوبر بين الأهلى والزمالك الجمعة المقبل، بسبب وجود المدرب الصربى ميتشو فى الزمالك ، والسويسرى فايلر فى الأهلى.

وأرسلت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، خطابات إلى 8 اتحادات أوروبية لتعيين طاقم حكام لإدارة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك الجمعة المقبل.

وأرسلت اللجنة خطابات إلى اتحادات إيطاليا والنمسا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وإنجلترا وأذربيجان وألمانيا.

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واستقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 17-2018 فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب، بحضور جماهيرى يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل فريق).

ويأتي إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم بعد تسلمه موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعى فى مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.