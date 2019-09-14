شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد فايلر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل لاعبو النادي الأهلى بعيد ميلاد مديرهم الفني السويسري رينيه فايلر اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر، وذلك بعد انتهاء مباراة كانو سبورت بفندق الإقامة. وفاز الأهلى على كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية بهدفين نظيفين فى المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الأخير، والتي جاءت ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الافريقية.

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