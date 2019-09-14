شكرا لقرائتكم حازم إمام : تمركز لاعبى الزمالك فى مباراة جينيراسيون "كارثة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف حازم أمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق تمركز لاعبى الفريق الأبيض داخل أرض الملعب بـ" الكارثة " خلال مباراة اليوم أمام جينيراسيون السنغالى فى المباراة التى جرت بينهما فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا . وأوضح حازم أمام خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport " أن لاعبى فريق جينيراسيون يتميزون بالتنظيم الجيد والقدرة الهجومية خلال أحداث لقاء اليوم أمام الزمالك . تعرض الزمالك للخسارة أمام جينيراسيون فوت السنغالى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حازم إمام : تمركز لاعبى الزمالك فى مباراة جينيراسيون "كارثة"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.