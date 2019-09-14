متعب يحذر الزمالك من مهاجم جينيراسيون فى مباراة العودة...

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وأضاف عماد متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن الفريق جينيراسيون السنغالى أحرز هدفين وأهدر بعض الفرص أيضا خلال أحداث الشوط الأول وهذا الامر لم تتمكن لاعبى الزمالك من التعامل معه .
حذر عماد متعب فريق الزمالك من مهاجم فريق جينيراسيون سبورت مامي ليمولي الذي هز شباك الأبيض مرتين في لقاء اليومو أن المهاجم يظهر من تعامله مع الكرة أنه مهاجم جيد للغاية ويمكنه التعامل في المواقف الصعبة ويصل للشباك بسهولة.
تعرض الزمالك للخسارة أمام جينيراسيون فوت السنغالى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.
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