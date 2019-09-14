شكرا لقرائتكم متعب يحذر الزمالك من مهاجم جينيراسيون فى مباراة العودة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عماد متعب مهاجم فريق الأهلى و منتخب مصر السابق أن أداء لاعبى الزمالك اليوم جينيراسيون السنغالى جاء أقل من المتوسط خلال أحداث اللقاء والتى أنتهت لصاحب أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف .

وأضاف عماد متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن الفريق جينيراسيون السنغالى أحرز هدفين وأهدر بعض الفرص أيضا خلال أحداث الشوط الأول وهذا الامر لم تتمكن لاعبى الزمالك من التعامل معه .

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حذر عماد متعب فريق الزمالك من مهاجم فريق جينيراسيون سبورت مامي ليمولي الذي هز شباك الأبيض مرتين في لقاء اليومو أن المهاجم يظهر من تعامله مع الكرة أنه مهاجم جيد للغاية ويمكنه التعامل في المواقف الصعبة ويصل للشباك بسهولة.

تعرض الزمالك للخسارة أمام جينيراسيون فوت السنغالى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.