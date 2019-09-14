حسام حسن يقود ثورة تصحيح فى سموحة...

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جدة - عمرو شويل أثارت النتائج السلبية التى حققها لاعبو سموحة فى المباريات الودية استياء حسام حسن المدير الفنى للفريق الذى أبدى غضبه الشديد من المستوى الفنى لعدد من الصفقات الجديدة ، بالإضافة للصفقات القديمة .
وتحفظ حسام حسن على مستوى بعض اللاعبين وأظهر العين الحمرا للبعض مؤكدا انه سيقوم بالإستغناء عن بعض اللاعبين الذي تعاقد معهم حال التأكد من هبوط مستواهم الفنى فى ظل ثورة التصحيح التى يقودها مدرب الزمالك الأسبق فى الفريق السكندرى من أجل عودة فريقه للمنافسة على البطولات من جديد فى الموسم المقبل .
يذكر أن سموحه تعادل أمام تليفونات بنى سويف بهدف لمثله ، بينما تعادل أمام أبوقير للأسمدة بنفس النتيجة وهى المباراة التى فجرت براكين الغضب داخل الفريق السكندرى
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