شكرا لقرائتكم ضيوف يحرص على تحية اسماعيل يوسف بعد مباراة الزمالك وجيرانيسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الحاج ضيوف نجم منتخب السنغال السابق على النزول لأرض ملعب مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي بعد نهاية المباراة من أجل مصافحة اسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي، ورئيس بعثة الزمالك في السنغال والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي والمرافق للبعثة.



ضيوف وتيجانا

الزمالك يخسر أمام بطل السنغال

أجرى الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك أولى تغييراته فى هذا الشوط بنزول المغربى خالد بوطيب بدلا من عنتر لزيادة الفاعلية الهجومية وحاول الأبيض إدراك التعادل ولكن توقفت المباراة بعد ذلك لمدة تقترب من خمس دقائق بسبب إصابة حارس الفريق السنغالى وبعد ذلك مرر بوطيب كرة رائعة لعمر السعيد فى مواجهة مع حارس الفريق السنغالى ولكن سقط الثنائى ليفشل السعيد فى استغلال الفرصة ويقوم ميتشو بعد تلك الفرصة مباشرة فى الدقيقة 60 بإشراك مصطفى محمد على حسابه استمرارا فى محاولات تنشيط الخط الأمامى.

فى الدقيقة 65، أهدر خالد بوطيب فرصة هدفا للزمالك بعد عرضية من عبد الشافي سقطت من يد حارس جينيراسيون تابعها بوطيب بتسديدة تصدى لها الحارس ثم شتتها دفاع جينيراسيون والحارس، فى الدقيقة 69 سجل بطل السنغال هدفه الثانى من خطأ ساذج من وسط الزمالك في إرجاع الكرة إلى دفاع الفريق الأبيض استغلها مهاجم بطل السنغال وانفرد بأبو جبل مسجلا الهدف الثانى لفريقه قبل أن ينجح مصطفى محمد فى تقليص الفارق للزمالك بتسجيل الهدف الأول فى الدقيقة 75 برأسية عقب تلقيه عرضية من أوباما من ركلة ركنية حولها برأسه فى الشباك ثم دفع ميتشو بأحمد سيد زيزو فى آخر تغييراته بدلا من عبد الله جمعة فى الدقيقة 75 وحاول الزمالك بعد ذلك إدراك التعادل خاصة من خلال مصطفى محمد مهاجم الفريق الذى حل بديلا والذى كاد إن يسجل بالفعل هدف التعادل ولكن جاءت تسديدته فى العارضة فى الدقيقة 92 ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب التى ستقام فى القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من شهر سبتمبر الجارى.