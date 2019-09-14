شكرا لقرائتكم ميتشو بعد خسارة الزمالك من بطل السنغال : انتظروا التأهل فى القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن الهدف الذي أحرزه الفريق في مرمى فريق جينيراسيون فوت السنغالي اليوم خارج الأرض مهم جدا، وكان من الممكن تسجيل هدف ثانٍ.
وأضاف ميتشو عقب المباراة فى تصريحات نقلها الموقع الرسمى للزمالك :" الزمالك لعب على الاستحواذ مشيرا إلى أن الهدفين جاءا من خطأين من لاعبينا، ونمتلك فرصة كبيرة في مصر للتأهل لدور المجموعات الإفريقي، حيث سينضم 4 لاعبين فى القاهرة استعدادا لمباراة العودة وكذلك في مباراة السوبر المصري".
كما أشار مدرب الزمالك إلى أن الفريق واجه فريقا محترما يلعب كرة جيدة موجها الشكر للكرة السنغالية وعلينا أن نركز فى السوبر من الآن ثم نعود إلى المعترك الإفريقي مرة أخرى.
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