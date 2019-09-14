شكرا لقرائتكم الأهلي يكرم 124 بطلا من أبناء النادى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إقامة حفل تكريم للعديد من أبطال النادي الذين حققوا إنجازات عربية وإفريقية وعالمية مع النادي أو المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة.

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ورشح رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي، 124 بطلا من أبناء الأهلي لتكريمهم في الحفل المقرر إقامته يوم الاثنين المقبل بفرع النادي بمدينة نصر.

وأكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، أن الحفل سيقام في تمام الساعة السابعة مساء الاثنين بفرع الأهلي بمدينة نصر؛ انطلاقا من اهتمام مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بكل المواهب في جميع الألعاب، ويأتي هذا التكريم لتأكيد سياسة مجلس الإدارة في دعم وتكريم اللاعبين الذين حققوا إنجازات؛ سواء على المستوى العربي أو الإفريقي أو العالمي مع النادي أو المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى تحفيز جميع اللاعبين في النادي لبذل الجهد وتحقيق الانتصارات والألقاب التي من شأنها إعلاء اسم النادي.