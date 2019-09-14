شكرا لقرائتكم بيراميدز يتعادل 1 - 1 أمام شباب بلوزداد فى دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من "جاني سيكازوي " حكم ساحة ويساعده كلًا من روميو كاسنجل وتشويو كابمبوا والحكم الرابع هماليلا مونجي وراقب المباراة الغاني فريدريك إريك.
تقدم شباب بلوزداد بالنتيجة فى الدقيقة عن طريق أمير سعيود قبل أن يتعادل محمد فاروق لبيراميدز فى الدقيقة 75 من عُمر اللقاء، تبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة وأهدر لاعبو الجانبين العديد من الفرص الخطيرة خاصة عن طريق أمير سعيود من جانب بلوزداد وعن طريق عبد الله السعيد من جانب بيراميدز.
مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري ، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين بيراميدز وشباب بلوزداد الجمعة 27 سبتمبر الجارى .
وإستطاع بيراميدز أن يتخطى دور الـ 64 بعد انتصاره في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف ضد ناد إيتوال الكونغولي قبل أن ينتصروا في مباراة الإياب بهدف دون رد،فيما تأهل شباب بلوزداد الجزائرى لهذا الدور عقب تخطى عقبة القطن التشادى بأربعة أهداف دون رد بعد الفوز عليه ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى دور الـ 32 للبطولة.
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