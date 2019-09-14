شكرا لقرائتكم فايلر : أبحث عن التتويج بالسوبر وتحقيق أول بطولة مع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على فوز فريقه فى مباراة كانو سبورت بطل غينيا وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وجاءت ترجمة حديث فايلر على تويتر باللغة العربية كالتالي :"بداية موفقة ونتطلع للأفضل..نري جماهيرنا يوم الجمعة فى الديربي وسنحاول الفوز بالمباراة وتحقيق أول بطولة فى الموسم" Advertisements فاز الأهلى على كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية بهدفين نظيفين فى المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الأخير، والتي جاءت ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الافريقية.

تغريدة فايلر

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