شكرا لقرائتكم المصري يتقدم بالتماس على قرار إيقاف موكورو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك بعدما تلقى النادى المصرى خطابا رسميا من الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" يفيد بإيقاف اللاعب.
وحصل نادى الهلال الأبيض السوداني، الذى كان يلعب له موكورو من قبل، على حكم من قبل المحكمة الدولية الرياضية بإيقاف لاعبه السابق موكورو، بناءً على الشكوى المقدمة ضد اللاعب عام 2017 لدى الاتحادين الأفريقى والدولى بعدما وقع للنادي المصرى، رغم أن عقده كان ساريًا مع الفريق السوداني.
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