شكرا لقرائتكم المصري يتقدم بالتماس على قرار إيقاف موكورو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التمس المصرى لدى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، لرفع الإيقاف عن لاعبه شيخ موكورو بعد قرار إيقافه.

وقرر الجهاز الفنى للنادى المصرى، بقيادة إيهاب جلال، استبعاد شيخ موكورو من حساباته أمام ماليندى بطل زنجبار المقرر لها غدا، الأحد، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية.

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جاء ذلك بعدما تلقى النادى المصرى خطابا رسميا من الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" يفيد بإيقاف اللاعب.

وحصل نادى الهلال الأبيض السوداني، الذى كان يلعب له موكورو من قبل، على حكم من قبل المحكمة الدولية الرياضية بإيقاف لاعبه السابق موكورو، بناءً على الشكوى المقدمة ضد اللاعب عام 2017 لدى الاتحادين الأفريقى والدولى بعدما وقع للنادي المصرى، رغم أن عقده كان ساريًا مع الفريق السوداني.