شكرا لقرائتكم الشارقة يتوج بطلاً لكأس السوبر الإماراتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - توج الشارقة بلقب كأس السوبر الإماراتية لكرة القدم بعد فوزه 4-3 بركلات الترجيح على شباب الأهلي دبي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي يوم السبت.
ورغم خوض المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 31 بعد طرد لاعبه الحسن صالح، صمد الشارقة بطل الدوري حتى النهاية وفرض ركلات الترجيح على منافسه بطل كأس رئيس الإمارات.
وراجع الحكم تقنية الفيديو قبل أن يشهر البطاقة الحمراء المباشرة لصالح بعد تدخله القوي مع عبد العزيز هيكل لاعب شباب الأهلي دبي.
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