شكرا لقرائتكم أهلي جدة يواصل التعثر ويخسر أمام الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل أهلي جدة مسلسل مستوياته المتذبذبة عقب تلقيه خسارته الأولى هذا الموسم من أمام ضيفه الوحدة 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في المرحلة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدين الوحدة بهذا الفوز لمهاجمه المالي يوسف نياكاتي الذي سجّل هدفي الفوز وأهدى فريقه أول ثلاث نقاط له هذا الموسم.

وشهد الشوط الأول أفضلية للوحدة الذي ظهر بشكل أفضل من مضيفه الذي سيطر على المباراة بدون أن يشكل أي خطر على مرمى الحارس الجزائري مصطفى زغبة.

وانتظر الوحدة 8 دقائق فقط حتى تمكن مهاجمه المالي يوسف نياكاتي من تسجيل هدف السبق عقب تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي ماركوس غوليرمي ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك الحارس ياسر المسيليم.

وعند الدقيقة 45+1 نجح المالي يوسف نياكاتي من تسجيل الهدف الثاني عقب تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي أنسيلمو دي مورايس ليواجه المرمى ويضعها في الشباك.

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وفي الشوط الثاني حاول الأهلي العودة وسنحت له فرصة لمهاجمه دجانيني تافاريس الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وواصل الأهلي هجومه وأهدر مهاجمه السوري عمر السومة فرصة تسجيل هدف تقليص الفارق بعدما أاع ركلة جزاء عند الدقيقة 66.

وكاد المالي يوسف نياكاتي مهاجم الوحدة أن يسجل هدفه الشحصي الثالث بعدما اخترق دفاع الاهلي وواجه المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى.

وسنحت فرصة محققة للاهلي حينما سدد مهاجمه دجانيني تافاريس كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس مصطفى زغبة الذي تصدى لها لتعود للسوري عمر السومة والذي فشل في تحويلها للشباك.

وعند الدقيقة 90+6 سجّل السومة هدف فريقه الوحيد بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس مصطفى زغبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 3 نقاط ليتقدم للمركز 11، في حين بقي الأهلي على رصيده السابق 4 نقاط ليبقى في المركز الثامن.