شكرا لقرائتكم سوسيداد يهزم أتلتيكو مدريد بهدفي أوديغارد ومونريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بمساندة جمهور ضخم في ملعبه المجدد، وضع ريال سوسيداد حدا لبداية أتلتيكو مدريد المثالية للموسم الجديد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد فوز مستحق 2-صفر يوم السبت.

ومنح مارتن أوديغارد لاعب ريال مدريد السابق الفريق القادم من إقليم الباسك التقدم بعد 58 دقيقة في أول مباراة بملعبه المجدد استاد ريال.

وضاعف الوافد الجديد ناتشو مونريال تقدم سوسيداد بعد ثلاث دقائق أخرى، عندما استغل خطأ من حارس أتلتيكو يان أوبلاك الذي تعين عليه مغادرة الملعب لاحقا بعد تلقيه ضربة في الرأس رغم اعتراضات الحارس السلوفيني على استبداله.

وبقي أتلتيكو في صدارة الترتيب برصيد تسع نقاط من أربع مباريات لكن إشبيلية يستطيع تجاوزه إلى القمة إذا فاز على ألافيس يوم الأحد، بينما يملك سوسيداد سبع نقاط.