نابولي يهزم سامبدوريا بثنائية ميرتنز

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعادت ثنائية دريس ميرتنز فريقه نابولي إلى طريق الانتصارات بفوزه 2-صفر على سامبدوريا يوم السبت لتستمر بداية الفريق الزائر الكارثية للموسم الجديد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
وقبل فترة التوقف الدولي، عوض فريق المدرب كارلو أنشيلوتي تأخره بثلاثة أهداف أمام يوفنتوس قبل أن يسجل كاليدو كوليبالي هدفا عكسيا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليهدي النقاط الثلاث إلى حامل اللقب.
وانتفض نابولي وسجل له ميرتنز هدفا مبكرا في الشوط الأول قبل أن يقترب اللاعب البلجيكي من مضاعفة النتيجة بعد خمس دقائق أخرى عندما سدد في العارضة من زاوية صعبة.
وتصدى الحارس أليكس ميريت لفرصة هدف التعادل عندما أنقذ محاولة إميليانو ريغوني بعد أن كان اللاعب الأرجنتيني في وضع انفراد بالمرمى.
لكن نابولي أكد تفوقه في منتصف الشوط الثاني عندما مرر فرناندو يورينتي، في مشاركته الأولى مع الفريق، إلى ميرتنز داخل المنطقة ليسجل اللاعب البلجيكي هدفه الثاني.
ورفعت النتيجة رصيد نابولي إلى ست نقاط في المركز الرابع، بينما بقي سامبدوريا في مؤخرة الترتيب.
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