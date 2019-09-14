شكرا لقرائتكم بايرن يتعادل مع لايبزيغ ويفرط بالصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فرط فريق بايرن ميونخ في الانفراد بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد سقوطه في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه لايبزيغ يوم السبت في الجولة الرابعة من المسابقة.

وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الثالث، وتعادل لايبزيغ بهدف سجله إيميل فورسبيرغ من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام فولفسبورغ، فيما رفع لايبزيغ رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام بوروسيا دورتموند.