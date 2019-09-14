فايلر يقود الأهلي للفوز على كانو بهدفين دون رد

الموجز
قال المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أن نتيجة مباراة الذهاب لفريقه أمام كانو سبورت ستسهل من من المهمة قبل لقاء الإياب المقرر إقامته في القاهرة.
وأضاف فايلر في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي :"استطاعنا أن نقدم مباراة جيدة جدًا في لقاء الذهاب، وهو ما سوف يسهل من مهمتنا كثيرًا قبل لقاء العودة بالقاهرة".
وتابع :"لم يحالفنا الحظ في مباراة اليوم بعدما أهدرنا أكثر من فرصة سهلة أمام الفريق الخصم".
وواصل المدير الفني السويسري :"سعيد لتحقيق الفوز الأول مع الأهلي، الفترة الحالية صعبة نظرًا لضيق الوقت حيث من الصعب الحديث عن أي أمور فنية".
واختتم فايلر :"من حسن الحظ أن تحقق الفوز وتصنع الفارق من خلال التغييرات التي أجريتها في الشوط الثاني، وبالطبع الفوز سيكون بمثابة دافع معنوي جيد قبل لقاء السوبر المصري أمام الزمالك".
الأهلي فاز على كانو سبورت بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، .
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