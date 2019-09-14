الموجز احتفل اللاعب الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر بهدفه في شباك فريق نيوكاسل يونايتد مع ابنته مكة. ونشر محمد صلاح صورة له وهو يحتضن ابنته مكة بعد انتهاء مباراة ليفربول مع فريق نيوكاسل يونايتد في اطار مواجهات الدوري الانجليزي الممتاز. وفاز ليفربول بـ 3 اهداف مقابل هدف في شباك نيوكاسل يونايتد في مواجهات الدوري الانجليزي الممتاز واحرز صلاح الهدف الثالث لفريق ليفربول ليصل للهدف لــ 60 له في الدوري الانجليزي الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالحضن يا «مكة» .. محمد صلاح يحتفل بهدفه في شباك نيوكاسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.