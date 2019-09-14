ماني غاضباً في لقاء إعلامي : مشاجرة مع صلاح؟ عليكم اختيار طريقة أفضل للحديث واختيار الألفاظ! .. أنا ومحمد صلاح أصدقاء

الموجز

ردًا على سؤال وُجه إليه عبر قناة كانال بلس بعد لقاء ليفربول ضد نيوكاسل، أكد ماني أنه تحدث مع صلاح بعد اللقاء والعلاقة بينهما كأفضل ما يكون حاليًا.

وقال ماني : "مشاجرة مع صلاح؟ عليكم اختيار طريقة أفضل للحديث واختيار الألفاظ!، هذه الأمور تحدث في كرة القدم وهي طبيعية".

وأضاف : "أحيانًا نريد التحدث وجهًا لوجه وهذا ما حدث بالفعل، الآن نحن نتصالح، نحن أصدقاء حميميون من جديد كما كنا من قبل".

وكان ماني قد اعترض بإنفعال بعد استبداله في مواجهة بيرنلي، وهو ما تم تفسيره بأنه بسبب عدم تمرير صلاح كرة إليه في أحد الهجمات.