مهرجان أهداف: ملخص مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الاسباني الجولة الرابعة

ملخص نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم، مواجهة من العيار الثقيل على ستاد كامب نو بين برشلونة وفالنسيا ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الأسباني لكرة القدم وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، ويسعى الفريقين إلى حصد الثلاث نقاط ومواصلة المنافسة في المسابقة المحلية، نرصد نتيجة برشلونة وفالنسيا.

يستمر غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف البلوجرانا لعدم تعافيه من الإصابة القوية التي لحقت به وأبعدته عن الملاعب منذ فترة، حيث لم ينجح في الشفاء منها حتى الآن وسيكون على المدرب إيجاد حلول هجومية بقيادة جريزمان وسواريز الذي دخل قائمة الفريق لمساعدة زملاءه خاصةً في ظل افتقادهم للجناح عثمان ديمبلي، أما الضيوف فلن يفتقدوا خدمات أي لاعب مؤثر وستكون كافة العناصر متوفرة أمام المدير الفني الجديد.

مباراة برشلونة وفالنسيا

وتقابل الفريقان داخل معقل النادي الكتالوني في 84 لقاء على مدار التاريخ بالليغا وكانت الأفضلية واضحة للبارسا عدما فازت 49 مرة مقابل 13 هزيمة فقط، فيما كان التعادل هو الحاسم بينهما في 22 مناسبة.

ملخص مباراة برشلونة وفالنسيا

تشكيلة البلوجرانا الرسمية كما أعلنها المدرب: تير شتيغن – جوردي البا – لينجليت – بيكيه – سيميدو – بوسكيتس – دي يونج – آرثر – بيريز – جريزمان – فاتي.