ملخص مباراة الزمالك اليوم| نتيجة مباراة الزمالك اليوم وجينيراسيون فوت خسارة القلعة البيضاء بالشوط...

انتهى الشوط الأول من نتيجة مباراة الزمالك اليوم وجينيراسيون فوت بخسارة القلعة البيضاء بالشوط الأول في دوري أبطال إفريقيا، وبدأ الشوط الثاني بمحاولة جماهير الزمالك تحقيق الفوز، وسط تبديل لاعبيه في الدقيقة 59 بخروج عمر السعيد ونزول مصطفي محمد، والجميع يترقب لمتابعة نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت اليوم وملخص الأهداف.

أحرز فريق لجينيراسيون هدفه الأول في الدقيقة 11 من خلال اللاعب ليما، عن طريق تمريرة من الخلف لمدافعي الزمالك لليما موالي الذي جرى بالكرة نتيجة مباراة الزمالك اليوم وجينيراسيون فوت خسارة القلعة البيضاء بالشوط الأول في دوري أبطال إفريقيا، وهدفه الثاني في الدقيقه 68 من عمر اللقاء.

نتيجة مباراة الزمالك اليوم

نتابع نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2019 لحظة بلحظة, وجاءت النتيجة (2-1) حتى الآن من خلال هدفين لفريق جينيراسيون فوت على مدار الشوطين، ومازالت المباراة قائمة حتى الآن، وجاء الهدف الثانى حيث أرسلت الكرة داخل منطقة الجزاء عن طريق ساسي ووصلت الكرة الى محمود علاء ولكن حارس المرمى شتت الكرة من أمامه.

في الدقيقة 74 من عمر المباراة أحرز اللاعب مصطفي محمد هدف الزمالك الأول لتصبح نتيجة المباراة حتى الآن 2-1 من خلال ركلة حرة مباشرة للفريق الأبيض من جهة اليمين أرسلها أحمد سيد زيزو داخل منطقة الجزاء.

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أهداف فريق جينيراسيون

الهدف الأول في الدقيقة 11 عن طريق ليما

الهدف الثاني في الدقيقة 68 من خلال ليما

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أهداف الزمالك اليوم

هدف أول في الدقيقة 74 من خلال مصطفي محمد

الجدير بالذكر أن دخل نادي الزمالك المباراة وهو منتشي بعد الفوز ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز للمرة الـ 27 في تاريخه، ويسعى الفارس الأبيض للظفر بالثلاث نقاط.

اتاح الحكم خمس دقائق بدل ضائع من عمر المباراة، وفي أول دقيقة، سدد مطصفى محم كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن لم يحالفه الحظ ترتطم بالعارضة ويضيع التعادل على الزمالك.

انتهت مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت اليوم بنتيجة 2-1 لصالح فريق جينيراسيون، فرغم محاولات فريق القلعة البيضاء بتحقيق أكبر قدر للسيطرة على المباراة ألا أن الحظ لم يحالفها لتحقيق الفوز بالمباراة، وانتهى اللقاء لتكون نتيجة نتيج.ة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت اليوم ( 2- 1)