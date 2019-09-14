ملخص مباراة الزمالك وجينيراسيون 2-1 في دوري ابطال افريقيا لكرة القدم

تعرض الزمالك للهزيمة أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أجريتبينهما مساء اليوم السبت، على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وبعد تتويج الزمالك بلقب كأس الكونفيدرالية العام الماضي، يتطلع وصيف بطل الدوري المصري لتحقيق اللقب الأغلى دوري الابطال الغائب عن صفوف الفريق منذ أكثر من 17 عام منذ أخر تتويج في 2002 على حساب الرجاء.

تشكيلة الزمالك الرسمية، أعلن ميتشو المدير الفني الصربي لفريق الزمالك عن تشكيلة الفريق، وهي محمد أبو جبل حارس العرين، وفي الخط الخلفي للأبيض عبد الشافي، محمود علاء، عبد الغني، حمدي النقاز، وفي الوسط عبدلله جمعة، طارق حامد، ساسي، محمد عنتر، يوسف أوباما، وفي الخط الأمامي عمر السعيد.