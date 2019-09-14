ملخص مباراة الزمالك وجينيراسيون 2-1 في دوري ابطال افريقيا لكرة القدم

تعرض الزمالك للهزيمة أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أجريتبينهما مساء اليوم السبت، على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.
وبعد تتويج الزمالك بلقب كأس الكونفيدرالية العام الماضي، يتطلع وصيف بطل الدوري المصري لتحقيق اللقب الأغلى دوري الابطال الغائب عن صفوف الفريق منذ أكثر من 17 عام منذ أخر تتويج في 2002 على حساب الرجاء.
تشكيلة الزمالك الرسمية، أعلن ميتشو المدير الفني الصربي لفريق الزمالك عن تشكيلة الفريق، وهي محمد أبو جبل حارس العرين، وفي الخط الخلفي للأبيض عبد الشافي، محمود علاء، عبد الغني، حمدي النقاز، وفي الوسط عبدلله جمعة، طارق حامد، ساسي، محمد عنتر، يوسف أوباما، وفي الخط الأمامي عمر السعيد.
- هجوم زملكاوي من الدقائق الأولى على الفريق السنغالي.
- تعادل سلبي بعد مرور ثلاث دقائق على بداية المباراة.
- بعد مرور ربع ساعة على المباراة لم تشهد أي جديد على مستوى الأداء ولا النتيجة من جانب الفريقين.
- جيراسيون فوت يتقدم بهدف في الشوط الأول على الزمالك عن طريق دوناماي في الدقيقة 12.
- في الشوط الثاني حاول الزمالك تسجيل هدف التعادل دون جدوى.
- الدقيقة 69 يضيف الفريق السنغالي الهدف الثاني
- الدقيقو 75 يقلص الزمالك الفارق عن طريق مصطفى محمد