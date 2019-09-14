سواريز القناص: نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في الليغا الأسبانية لكرة القدم

تعرف على نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في الدوري الاسباني الممتاز، يستضيف النادي الكتالوني نظيره فالنسيا في قمة لقاءات الجولة الرابعة من الليغا الأسبانية وذلك على ملعب كامب نو وسط حضور جماهيري كبير لمساندة البلوجرانا، حيث يأمل المدير الفني فالفيردي في تحقيق الانتصار على المنافس الصعب والثأر منه بعدما تمكن الخفافيش من حصد لقب كأس الملك على حساب فريقه، تابعوا ملخص برشلونة وفالنسيا.

ملخص ماتش برشلونة وفالنسيا

من المقرر أن يقام اللقاء اليوم السبت في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت الرياض وستكون منقولة من خلال قناة bein sport hd3 مع تغطية مميزة بالاستوديو التحليلي للمتابعين، وبعد مرور ثلاث مباريات من البطولة المحلية جمعت البارسا أربع نقاط من فوز وتعادل وهزيمة أمام بلباو في الافتتاح، وهو نفس الرصيد الذي جمعه فالنسيا، ويسعى كلا الفريقين إلى تقديم أداء جيد واستعادة التوازن قبل خوض مواجهات دوري الأبطال الأوروبي في منتصف الأسبوع الحالي.

نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا

وتقابل الفريقين ثلاث مرات في الموسم الكروي الماضي، وكانت نتيجة التعادل هي الحاسمة في مواجهتي الدوري بينما تغلب الخفافيش على البارسا في نهائي الكأس بهدفين لهدف.

التشكيل الأساسي لبرشلونة هو: حراسة المرمى: تير شتيغن، خط الدفاع: جوردي البا – لينجليت – بيكيه – سيميدو، الوسط: بوسكيتس – دي يونج – آرثر – بيريز، وفي الهجوم: فاتي – جريزمان.