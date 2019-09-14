مانشستر سيتي يتلقى هزيمته الأولى بالدوري الإنجليزي من نورويتش بثلاثية

انتهي اللقاء بين فريقي مانشستر سيتي و مضيفه فريق نورويتش سيتي، بسقوط السيتي بالفخ والهزيمة بالمباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب “كارو رود” ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 3\2.

فقد جاءت أولي أهداف نورويتش فى الدقيقة 18 من زمن اللقاء عن طريق كينى ماك لين، من ضربة رأسية قوية، جاءت على يسار حارس السيتي إيدرسون، ويليه هدف تود كانتويل فى الدقيقة 28 من عمر المباراة كثانى الأهداف لفريق نورويتش.

وقد استطاع الستي من تقليص الهزيمة أمام مضيفه، حيث استطاع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو بالتسجيل للهدف الأول في الدقيقة 45، من ضربة رأسية، لينتهى الشوط الأول بتقدم نورويتش بنتيجة 2 – 1.

وفي بداية الشوط الثاني نجح بوكى نجم نورويتش بتسجيل ثالث أهداف فريقه بالدقيقة 50 من زمن اللقاء، فيما نجح الإسباني رودرى بتسديد ثاني أهداف السيتى في الدقيقة 88 منعمر اللقاء، لينتهى بتلقي السيتي هزيمته الأولى هذا الموسم.