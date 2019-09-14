هدف مصطفي محمد يحافظ على حظوظ الزمالك في لقاء العودة

ملخص مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال أفريقيا لكرة القد ضد جينيراسيون فوت السنغالي، حيث يلعب الفريقين اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءا مباراة الذهاب في دور الـ 32 من البطولة الأفريقية الأقوى على مستوى الأندية، وسط احتمالات كبيرة بنقل المواجهة اليوم بين الفريقين عبر قناة on sport على الهواء مباشرة.

ويعتمد الزمالك في تلك المواجهة على المغربي اشرف بن شرقي والمهاجم الشاب مصطفي محمد من أجل أحراز الأهداف، ولكن ما يسعى إليه الفريق الأبيض خلال تلك المواجهة هي الحفاظ على نظافة شباكه قبل العودة للقاهرة، المباراة لن تكون سهلة امام فريقي منافس لا يعلم الزمالك عنه الكثير وسط أجواء من المنتظر ان تكون صعبة على اللاعبين.

الزمالك كان قد تأهل إلي هذا الدور بعدما سحث ديكاها الصومالي بـ 13 هدف دون في مجموع المباراتين بالدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا، حيث فاز بسباعية نظيفة في لقاء الذهاب، وفاز بسداسية نظيفة في لقاء الإياب، ومن المتوقع ان يعلق على مباراة الزمالك اليوم عبر قناة اون سبورت المعلق الرياضي الشهير حاتم بطيشة.

الزمالك يغيب عنه عن تلك المواجهة كل من بوناجم وجنش وشيكابالا، ومن المتوقع مشاركة كلاً مصطفي محمد وساسي واشرف بن شرقي من البداية.