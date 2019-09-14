ملخص مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي 2-1 في ذهاب دوري ابطال افريقيقا

ملخص مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، حيث يلتقي كلا الفريقيت اليوم في إطار دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بالسنغال، ويسعى الزمالك من خلال تلك المواجهة للخروج بنتيجة إيجابية قبل لعب مباراة العودة في مصر بعد أسبوعين من الآن ببرج العرب.
يلعب اليوم الفريقين المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، التاسعة بتوقيت جرينتش، المباراة من المحتمل ان تكون منقولة على قناة اون سبورت بعدما وصلت بعض الأخبار أنه تم التعاقد على إذاعة اللقاء، وسنتعرف على حقيقة قبل بداية المواجهة، التي في حال نقلها سيكون هناك استوديو تحليلي خاص بها.
ويغيب عن مواجهة اليوم عن صفوف نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا الذي فضل المدير الفني الصربي لنادي الزمالك “ميتشو” إراحته وبقاءه في مصر، اما الغياب الثاني فهو للمغربي محمد أوناجم الذي لم يقيد في القائمة الأفريقية عليه الانتظار حتي شهر يناير ليلعب مع الزمالك في البطولات الأفريقية، بخلاف ذلك التشكيل شبه كامل.
تشكيل الزمالك الرسمي
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي.
الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي.
وسط الهجوم: يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمد عنتر.
وفي الهجوم: عمر السعيد.
- وهناك العديد من المفاجأت في تشكيلة الزمالك في تلك المباراة ولعل أبرزها غياب محمد عواد ومصطفي محمد عن التشكيلة الأساسية للفريق.
- مباراة الزمالك تبدأ بعد قليل من الآن حيث بدأ الأستوديو التحليلي الخاص بتلك المواجهة الآن الذي يقدمه سيف زاهر.
- الحاجي ضيوف قبل بداية المباراة دخل إلي غرفة ملابس الفريق السنغالي من أجل تحميسهم وحثهم على الفوز في تلك المواجهة.
- بدأت المباراة الآن بين الفريقين بتعليق المعلق الرياضي حاتم بطيشة.
- مرور عشر دقائق ولا يزال التعادل السلبي قائم.
- في الدقيقة 11 اصحاب الأرض يتقدمون في النتيجة بهدف نظيف.
- نهاية الشوط الأول بتأخر الزمالك بهدف نظيف في انتظار ما سوف يحدث خلال الشوط الثاني من اللقاء.
- الهدف الثاني للفريق السنغالي في الدقيقة 68.
- مصطفي محمد يحرز الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 74.
- نهاية المباراة بفوز الفريق السنغالي بهدفين لهدف.