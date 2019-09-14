تألق الأحمر: نتيجة مباراة الاهلي وكانو سبورت الغيني في ذهاب دوري الابطال الافريقي

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تابع معنا نتيجة مباراة الاهلي وكانو سبورت اليوم، لقاء حاسم على ملعب مالابو يجمع بين الاهلي وكانو الغيني في إطار منافسات ذهاب دور 32 من دوري ابطال افريقيا، حيث يسعى الفريق الأحمر في مواصلة رحلته في البطولة نحو استعادة اللقب القاري الغائب عن خزائن النادي منذ عدة سنوات، نرصد ملخص الاهلي وكانو.
بعد أن تمكن الفريق المصري من تخطي عقبة أطلع بره السوداني بنتيجة 13-0 بمجموع المباراتين، سيحاول اللاعبين تقديم أداء مميز أمام اصحاب الارض وإثبات جدارتهم في اللعب أساسياً في النادي الأكثر تتويجاً بالألقاب على مستوى كرة القدم، ولن تكون المواجهة سهلة مع استغلال الخصم عامل الأرض والجمهور الذي سيحتشد بشكل كبير لمؤازرة لاعبيهم آملين في الفوز وتحقيق مفاجأة مدوية إذا تمكنوا من ذلك.
مباراة الاهلي وكانو سبورت
وسيرتدي لاعبي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض بعد الاتفاق الذي تم بين الفريقين، فيما يخوض المنافس التيشيرت الأسود، وسيدير اللقاء تحكيمياً أحمد توري حكم ساحة ويعاونه كلاً من ممادي تيري وصديقي سي دي بي، والحكم الرابع سيكون جاكوب كامارا.
نتيجة الاهلي وكانو سبورت
وأعلنت قناة أون سبورت عن إذاعة اللقاء المرتقب على الهواء بالتعليق العربي مع الاستوديو التحليلي لتوضيح كافة الجوانب الإيجابية والسلبية بكل فريق.
كشف المدرب عن التشكيل الأساسي وهو: محمد الشناوي – أحمد فتحي – أيمن أشرف – محمود متولي – علي معلول – عمرو السولية – حمدي فتحي – رمضان صبحي – أفشه – أحمد الشيخ – مروان محسن.
- بالفعل بدأ اللقاء بين الاهلي وكانو سبورت ويحاول كل فريق مباغتة الآخر وتسجيل هدف التقدم مبكراً.
- مرت خمس دقائق على انطلاقة المباراة والنتيجة هي 0-0 حتى الان ولم ينجح الفريقين من تهديد المرمى.
- مروان محسن كاد أن يسجل الهدف الأول للأهلي بث مباشر لولا براعة الحارس.
- تلقى علي معلول بطاقة صفراء بعد تدخله العنيف على مهاجم الخصم ولكن الكرة تمر بآمان على النادي الأهلي.
- الدقيقة 64 تأتي بالخبر السار لعشاق الأحمر بعدما أحرز صلاح محسن البديل هدف أولى أهداف المواجهة بطريقة رائعة.
- وليد سليمان يسجل الهدف الثاني لصالح الاهلي في الدقيقة 82.
- انتهت المباراة بفوز الاهلي بهدفين نظيفين.