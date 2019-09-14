تألق الأحمر: نتيجة مباراة الاهلي وكانو سبورت الغيني في ذهاب دوري الابطال الافريقي

تابع معنا نتيجة مباراة الاهلي وكانو سبورت اليوم، لقاء حاسم على ملعب مالابو يجمع بين الاهلي وكانو الغيني في إطار منافسات ذهاب دور 32 من دوري ابطال افريقيا، حيث يسعى الفريق الأحمر في مواصلة رحلته في البطولة نحو استعادة اللقب القاري الغائب عن خزائن النادي منذ عدة سنوات، نرصد ملخص الاهلي وكانو.

بعد أن تمكن الفريق المصري من تخطي عقبة أطلع بره السوداني بنتيجة 13-0 بمجموع المباراتين، سيحاول اللاعبين تقديم أداء مميز أمام اصحاب الارض وإثبات جدارتهم في اللعب أساسياً في النادي الأكثر تتويجاً بالألقاب على مستوى كرة القدم، ولن تكون المواجهة سهلة مع استغلال الخصم عامل الأرض والجمهور الذي سيحتشد بشكل كبير لمؤازرة لاعبيهم آملين في الفوز وتحقيق مفاجأة مدوية إذا تمكنوا من ذلك.

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مباراة الاهلي وكانو سبورت

وسيرتدي لاعبي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض بعد الاتفاق الذي تم بين الفريقين، فيما يخوض المنافس التيشيرت الأسود، وسيدير اللقاء تحكيمياً أحمد توري حكم ساحة ويعاونه كلاً من ممادي تيري وصديقي سي دي بي، والحكم الرابع سيكون جاكوب كامارا.

نتيجة الاهلي وكانو سبورت

وأعلنت قناة أون سبورت عن إذاعة اللقاء المرتقب على الهواء بالتعليق العربي مع الاستوديو التحليلي لتوضيح كافة الجوانب الإيجابية والسلبية بكل فريق.

كشف المدرب عن التشكيل الأساسي وهو: محمد الشناوي – أحمد فتحي – أيمن أشرف – محمود متولي – علي معلول – عمرو السولية – حمدي فتحي – رمضان صبحي – أفشه – أحمد الشيخ – مروان محسن.