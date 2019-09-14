ملخص نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في دوري ابطال افريقيا

نتيجة مباراة الزمالك اليوم، خرج الزمالك بخسارة بهدفين مقابل هدف أمام جينيراسيون في ذهاب دور ال 32 من كأس الكونفيدرالية الأفريقية اليوم السبت، ورغم خسارة الفريق الأبيض إلا أنه يكفيه الفوز بهدف واحد نظيف للتأهل لمرحلة المجموعات.

يخوض الزمالك مباراة هامة اليوم على المستوى الأفريقي عندما يلتقي بطل السنغال خارج ملعبه، ويعتمد خصم الزمالك اليوم على تشكيلة قوية من اللاعبين اصحاب اللياقة البدنية العالية، ولكن المدير الفني الصربي للفريق الأبيض أكد على جاهزية لاعبييه الكاملة لخوض المواجهة اليوم.

وبعد مرور سنوات طويلة يسعى فريق ميت عقبة للعودة لمنصات التتويج بدوري أبطال أفريقيا بعد نجاح الفريق في التتويج بكأس الكونفيدرالية العام الماضي، ولن تكون مهمة الأبيض سهلة حيث نظراً لوجود فرق عريقة بالمساببقة هذا الموسم.

تشكيلة نادي الزمالك الأساسية تشهد مفاجأت عديدة ،وهي محمد أبو جبل حارس العرين، وفي الخط الخلفي للأبيض عبد الشافي، محمود علاء، عبد الغني، حمدي النقاز، وفي الوسط عبدلله جمعة، طارق حامد، ساسي، محمد عنتر، يوسف أوباما، وفي الخط الأمامي عمر السعيد وحيداً.